Путин сменил "куратора КТО" в Курской области: кто им стал

Владимир Путин решил сменить "координатора режима контртеррористической операции" в Курской области. Эту операцию возглавил бывший охранник российского президента Алексей Дюмин.

Об этом сообщают российские СМИ. До того как возглавить оборону Курской области Дюмин был причастен к аннексии украинского Крыма в 2014 году, передает 24 Канал.

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Экс-охранник Путина возглавил "КТО" в Курской области

Российские пропагандисты, со ссылкой на слова депутата Госдумы Николая Иванова, отметили, что Алексея Дюмина Путин пригласил на совещание 12 августа и поручил генералу командовать проведением "режима контртеррористической операции" в Курской области.

По словам российского чиновника, главная задача, которую поставил Путин Дюмину – "разгромить украинские войска на территории Курской области". В то же время ожидается, что путинский генерал не будет непосредственно командовать войсками России, но он должен обеспечить для них "благоприятные условия" в регионе.

В оборонном комитете Госдумы российским пропагандистам "не смогли подтвердить эту информацию". Однако о новом назначении Дюмина писали и "Z-блогеры".

До этого "режим КТО" в Курской области возглавлял директор ФСБ Александр Бортников.

Что известно об Алексее Дюмине

Интересен тот факт, что Алексей Дюмин родился в городе Курск в России. Путинский генерал имеет военное образование, в 1994 году он окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники.

В следующем году он начал работать в Федеральной службе безопасности России, сначала сотрудничая с Борисом Ельциным, а затем перешел на работу к Владимиру Путину. В 2008 году он занял должность начальника службы безопасности президента, а также был его личным адъютантом и охранником.

Дюмина также связывают с событиями вокруг Украины, в частности, с аннексией Крыма в 2014 году. В то время он занимал должность заместителя руководителя российского ГРУ, играя значительную роль в планировании оккупации полуострова. Кроме того, считается, что генерал сыграл важную роль в организации операции, которая способствовала эвакуации бывшего президента Виктора Януковича в Россию в ночь на 23 февраля 2014 года.

Также Дюмин был командующим Силами специальных операций России. До 2024 года российский генерал занимал должность губернатора Тульской области. 29 мая 2024 года Путин назначил Алексея Дюмина секретарем Государственного совета.

На новой должности Путин поручил своему экс-хранителю заниматься оборонно-промышленным комплексом страны-агрессора, а также вопросами спорта и Госсовета.