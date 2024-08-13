Кулеба проинформировал ЕС о деталях операции Украины в Курской области

Дмитрий Кулеба 13 августа провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем. Одной из тем разговора была ситуация в Курской области России.

Министр иностранных дел Украины рассказал об операциях Вооруженных сил в этом российском регионе. Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети Х, ранее известной как твитер, передает 24 Канал.

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Что Кулеба рассказал Боррелю о ситуации в Курской области

Глава украинского МИД отметил, что во время телефонного разговора он вместе с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах, направленных на расширение сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере производства и поставки вооружений.

Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Других деталей разговора с главным европейским дипломатом Министр иностранных дел не предоставил.

К слову, Владимир Зеленский вечером 13 августа рассказал, что, по докладу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Украина сейчас контролирует 74 населенных пункта в этом российском регионе. По словам президента Украины, там проводят проверки и стабилизационные мероприятия, а также продолжается разработка гуманитарных решений для этих территорий.

Кроме того, Зеленский поблагодарил наших ребят за службу, а также отметил активное пополнение нашего обменного фонда, чтобы смочь обменять оккупантов на наших военных.