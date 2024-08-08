Разведка страны-агрессора предупреждала начальника генерального штаба вооруженных сил России Валерия Герасимова о возможном прорыве границы в Курской области еще за две недели до начала боев. Однако российский генерал и другие военные чиновники отвергли эту информацию.

Журналисты Bloomberg со ссылкой на лицо близкое к Кремлю, отметили, что российскому диктатору Владимиру Путину также не предоставили никакой предупредительной информации о возможных боевых действиях в Курской области.

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Путину не говорили информацию о возможном прорыве в Курске

В издании говорится, что начальник российской армии Валерий Герасимов сталкивается со все большей критикой после того, как было осуществлено крупнейшее вторжение на территорию России за последние десятилетия. По словам лица близкого к Кремлю, оборонительные силы внутри России были застигнуты врасплох и не оказали начального сопротивления наступлению.

Еще один собеседник, пожелавший остаться анонимным отметил, что хотя Герасимова вряд ли удастся устранить в ближайшее время, терпение в Кремле относительно его метода ведения войны в Украине заканчивается.

Путин также вызвал Герасимова и других высокопоставленных чиновников обороны и безопасности на встречу в среду, чтобы проинформировать его об усилиях по отражению вторжения.

Россия объявила чрезвычайное положение в Курской области, поскольку она третий день борется с вторжением. По словам Герасимова, туда вошло не менее "1 000 военных при поддержке танков и бронетехники". Генерал сказал Путину во время телевизионной встречи, что Россия развернула войска и артиллерию, а также осуществляет авиаудары, чтобы попытаться остановить наступление,

– говорится в материале.

Журналисты написали, что Герасимов наблюдал за полномасштабным вторжением Путина в Украину в 2022 году, которое должно было длиться несколько дней и сейчас продолжается уже третий год с огромными потерями россиян. А прорыв под Курск произошел в тот момент, когда бои на линии фронта на Востоке и Юге Украины в основном зашли в тупик, хотя российские войска в последнее время и имели там определенные незначительные продвижения.

Бои произошли вблизи ключевого пункта забора природного газа вблизи города Суджа. Газовые потоки через Украину в Европу продолжаются, даже если они остаются на самом низком уровне за этот год, говорится в заявлении российского экспортера газа ПАО "Газпром".

Несколько российских "военных блогеров", которые следят за конфликтом, сообщили о продвижении вглубь России и критиковали командование обороны Москвы за неспособность должным образом подготовиться к подобным действиям.

Герасимова во всю критикуют российские "военные"

Журналисты оппозиционного российского издания "Агентство.Новости" рассказали, что близкий к минобороны России телеграм-канал "Рыбарь" написал, что военное командование не обращало внимания на доклады с мест о готовящемся ударе в Курской области.

"Рыбарь" также писал, что тактическое направление "Курск" возглавляет замкомандующего Ленинградским военным округом Эседулла Абачев. Канал не называет, кто конкретно проигнорировал сообщение о предстоящем рейде. Однако известно, что с января 2023 года группировкой российских войск в Украине командует Герасимов.

Информация "Рыбаря" совпадает с данными, которые утром публиковал "ВЧК-ОГПУ". По информации канала, две недели назад Абачев доложил Герасимову, что может быть вторжение в Курскую область. На это, как пишет канал, Герасимов ответил призывом "не разгонять панику" и "не вестись на дезинформацию противника". Также, по данным канала, незадолго до "прорыва" границы "российский генштаб забрал из Курской области часть сил и средств.