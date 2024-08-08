"Не будет на условиях Путина": в ОП ответили, что заставит Россию сесть за стол переговоров

Поговаривают, что Курский "прорыв" – это попытка Украины изменить ситуацию на поле боя перед переговорами, чтобы получить лучшие позиции. Ведь условия, на которых Россия была готова говорить с Украиной, выглядели, как полная капитуляция Украины.

В эксклюзивном интервью 24 Канала советник председателя ОПУ Михаил Подоляк отреагировал на подобные слухи, отметив, что в войне каждый шаг, если он приносит положительный дивиденд – это улучшает позицию или на поле боя, или в рамках дипломатического давления, или в переговорном процессе.

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Что улучшит переговорную позицию Украины

По мнению советника главы ОПУ, чтобы заставить Россию сидеть за столом переговоров, надо нанести тактические поражения в экономике, на поле боя и в дипломатии.

К тому же он заметил, вряд ли за этим столом будет сидеть Владимир Путин.

Скажу с иронией, если вы возьмете под тотальный контроль, например, 4 области России, то тогда переговоры будут выглядеть совсем иначе,

– сказал Подоляк.

В то же время два месяца назад Путин выдвинул 3 ключевых условия до начала переговорного процесса:

оставить за Россией юридически все территории, которые она оккупировала, включая те, которые не захватила, но прописала юридически в составе своей федерации;

снять с России санкции;

Украина должна лишиться права на субъектность, не может вступать в НАТО, ЕС и другие сообщества.

Для более удачной переговорной позиции Украине нужно обещанное от партнеров оружие. Поэтому Киев требует, чтобы все же, когда подписаны договоренности о передаче определенных видов оружия и количества, еще надо подписывать к каждому такому договору конкретный календарный план поставок.

"Если нам подписали и рассчитывают, что за месяц у нас будет определенный объем оружия, и за это время Россия точно не успеет вложиться в фортификации, в минирование, но оружие поступает через 8 месяцев. Разница между 1 месяцем и 8 существенная", – добавил советник главы ОПУ.