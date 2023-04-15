Год назад произошел прорыв на "Азовсталь": защитник Мариуполя Хорос рассказал, как все было

В ночь с 14 на 15 апреля 2022 года произошел прорыв на крепость "Азовсталь", во время которого погибло много украинских военных. Как все происходило, рассказал 24 Каналу защитник Лев Пашко – позывной "Хорус".

Недавно Лев Пашко получил звание "Герой Украины", а в ту ночь – год назад получил ранение. Для военного это было самое тяжелое сражение.

Полный текст интервью Упорные бои на Азовстали, ранения, плен и приказы Редиса: интервью с Героем Украины Хорусом

Мы уже были отрезаны от "Азовстали" и в один момент нам нужно было прорываться на завод. В ту ночь мы потеряли многих бойцов. Лучших… Многие получили ранения, я получил ранение. И высадка в Нормандии теперь для меня не выглядит такой страшной,

– вспомнил Лев Пашко.

Хронология событий: как удалось прорваться на "Азовсталь"

Военный вспомнил, что на весь батальон не хватило машин. И где-то около на 200 человек не хватило места.

Хорус принял решение идти пешком вместе с этими ребятами, вести их, потому что знал маршрут. Помнит, что у них в полку есть цитата "Редиса" – "командир первый заходит в бой и последним выходит".

"Так оно и получилось, что я шел вместе с другими ребятами в голове и выходил последним, получив ранение", –вспомнил военный.

Воспроизводя события той ночи Лев рассказал, что там был один единственный мост, через который можно было пройти, но ночь закончилась и бойцы не успели.

Следовательно, пришлось натягивать переправу – нашли спасательные суда, перетаскивали их и в первую очередь переправляли раненых. И когда пришел черед ко мне – мы попали под артобстрел, нас таки заметили. Уже всех переправили и осталась только моя группа – 9 человек,

– вспомнил Хорус.

Переправа через реку, прорыв на "Азовсталь" / Скриншот из видео, которое предоставил боец

Далее, по словам бойца, шлюпка застряла посреди реки: рядом пролетели снаряды – ранили его и ребят.

Мы лежали на берегу, а судно посредине. Я по рации доложил, что у нас есть раненые, что я ранен, что есть убитые, что нам нужна помощь,

– вспомнил Лев.

"Это было невозможно": Хорус о команде спасти его с бойцами

Хорус объяснил, что проблема заключалась в том, что плотные артиллерийские обстрелы не позволяли эвакуироваться. К тому же река открыта, шлюпка застряла на середине.

Это было нереально. И тут я услышал, как в эфир врывается "Редис" и отдает приказ спасти комбата (то есть Льва – 24 канал). Через некоторое время прибегают ребята, переправляются на лодке на нашу сторону и уже эвакуируют нас. Это была операция в ночь с 14 на 15 апреля,

– рассказал военный.

После полученного тяжелого ранения в Мариуполе Лев отказался от эвакуации, затем попал в плен при выходе из "Азовстали". 21 сентября 2022 года был освобожден из российского плена.