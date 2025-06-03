Путин стремится к стратегическому прорыву на новом направлении: генерал армии оценил возможности врага

Российский диктатор Владимир Путин пытается стратегически продвинуться на новом направлении – Сумщине. Этот участок он считает перспективным не только для локальных наступательных действий и создания "буферных зон", но и дальнейшего захвата новых территорий.

Основная причина – отсутствие мощных укреплений, как на Покровском или частично Запорожском направлениях. Генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сказал 24 каналу, что при условии накопления около 50 – 60 тысяч человек российские войска могут продвигаться в направлении Сум с постепенным охватом города.

Смотрите также Абсолютно сознательный, зверский удар по гражданским, – Зеленский об атаке на Сумы

Сможет ли Россия в ближайшее время дойти до Сум

Маломуж отметил, что ключевая цель россиян – наносить системные удары не только ракетами типа "Ураган" или другими средствами с дальностью 100 – 150 километров, но и обычной ствольной артиллерией, которая может поражать цели на расстоянии 15 – 40 километров. Враг стремится обстреливать передовые позиции, нанести удары непосредственно по Сумах и его критических объектах.

Мы знаем о таких планах врага,

– отметил он.

На границе уже состоялись первые бои. В Юнаковской общине и других секторах, где враг продвинулся, украинские военные создали мощные укрепленные позиции. Они не на линии границы, но расположены тактически правильно – чтобы не допустить дальнейшего продвижения. Именно в этих зонах сейчас продолжаются ожесточенные бои. Наши силы сдерживают противника и наносят удары по передовым силам и резервам, которые подтягиваются под Сумскую область.

Возможны локальные прорывы на отдельных участках фронта. Но Украина постоянно подтягивает резервы, средства огневого поражения. Сейчас активизируется контрбатарейная борьба с использованием новейших технологий. Благодаря этому, вероятно, преимущество останется за Силами обороны, и враг не сможет продвигаться дальше, как это было в предыдущие 2 недели.

На стратегическое наступление, в частности попытку охвата Сум, у врага пока нет ресурсов,

– отметил Николай Маломуж.

Кроме того, ВСУ держат мощные рубежи на Курском направлении, занимая господствующие высоты. Там сосредоточено большое количество российских сил, которые они не могут перебросить на Сумщину. Бойцы не только сдерживают врага, но и активно уничтожают его ресурсы – подразделения высокого уровня подготовки, например десантники и морская пехота.

Также успешные действия ВСУ продолжаются на Белгородском направлении, где они закрепились на плацдармах. Это заставляет Россию удерживать там дополнительные силы, которые могли бы быть переброшены на Сумщину или другие направления боевых действий. Таким образом наши военные эффективно растягивают ресурсы врага и снижают его наступательный потенциал.

Каких бойцов Россия бросает на Сумщину

Российское командование бросает на Сумщину преимущественно мобилизованных, которые прошли только месячную подготовку. Их используют как "пушечное мясо", вооружая дешевыми средствами передвижения – квадроциклами, мотоциклами, другой легкой техникой. Им дается простая задача: прорываться вперед на любые позиции. Те, кто выживет, должны закрепляться на месте. За ними уже заходят другие, более опытные силы.

После "мобиков" на поле боя выходят подразделения спецназначения. Это военнослужащие, которые имеют навыки штурма, закрепления на местности и создания плацдармов для дальнейших наступлений. По словам генерала армии, зафиксировано присутствие воздушно-десантных войск, одной бригады морской пехоты и парашютно-десантного полка.

В этот контингент входят как недавно мобилизованные, так и более опытные военные, в частности те, участвовавшие в боях на Курском направлении. В общем – это смешанное формирование: на передовой преимущественно неопытные мобилизованные, которые уничтожаются в среднем на 80 – 90%, а за ними продвигаются основные силы, которые также несут значительные потери.

Системной концентрации высокотехнологичных ударных группировок на Сумщине пока не наблюдается,

– отметил Николай Маломуж.

У врага нет возможности сосредоточить здесь большие силы с высокоточным вооружением, современной техникой, боеприпасами и авиацией. Причина – угрозы на других направлениях: в Харьковской области, на Белгородщине, Покровском и Запорожском направлениях. Там ВСУ не только удерживают позиции, но и проводят контратаки.

Бои на Сумщине: смотрите на карте

Вследствие этого российское командование вынуждено маневрировать и пытаться подтягивать новые силы, но реальных ресурсов высокопрофессионального уровня для стратегического прорыва на Сумщине у них пока недостаточно.