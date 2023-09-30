Знаем, что нефть просто так не горит, – мэр Надворной о взрыве на Прикарпатье

30 сентября произошел взрыв на нефтепроводе в Прикарпатье. Ситуацию с места происшествия уже прокомментировал городской голова Надвирной Зиновий Андреевич.

Он снял обращение для жителей общины. В нем подчеркнул, что на месте взрыва на нефтепроводе работают соответствующие службы. В частности, правоохранительные, чтобы можно узнать причину и иметь анализ того, что произошло 30 сентября возле села Стрымба.

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Намекнул на возможный поджог

По словам Зиновия Андреевича, предпринимаются соответствующие шаги, чтобы установить причину. Городской голова предположил, что мог случиться поджог. Он добавил, что не специалист, но пройдя вдоль берега реки Стрымба несколько сотен метров, заметил большие объемы разлива топлива.

Знаем, что нефть просто так от окурка не горит. Неизвестно, что произошло. Странная, странная ситуация,

– отметил он.

Городской голова Надвирной отметил, что соответствующий нефтепровод несколько раз чинили. Он в очередной раз добавил, что не специалист. И что работают все соответствующие службы.

Что известно о взрыве на нефтепроводе