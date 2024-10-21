Враг прорвал украинскую оборону в Часовом Яру: в ВСУ отреагировали на публикацию Bild

Несколько месяцев подряд идут жестокие и безостановочные бои за Часов Яр. Еще в начале года Путин поставил перед оккупантами задачу взять город до 9 мая. Сейчас уже почти ноябрь, а мужественная оборона населенного пункта продолжается.

Впрочем, недавно аналитик Bild сообщил, что россиянам, якобы, удалось прорвать украинскую оборону к югу от Часового Яра. В ВСУ прокомментировали информацию в СМИ.

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Что говорят в BILD

Аналитик издания Юлиан Рьопке написал об активных попытках врага захватить Часов Яр и о том, что им уже удалось прорвать оборону.

По его словам, оккупанты в течение 5 месяцев не могли перейти канал Северский Донец – Донбасс на востоке, однако в пятницу, 18 октября, чеченский авангард форсировал его и продвинулся на 2,5 километра на запад вдоль южной окраины Часового Яра.

Эксперт предположил, что, вероятнее, захватчики не будут продвигаться на запад, а повернут на север и будут наступать на центр Часового Яра.

Реакция ВСУ

В комментарии "РБК-Украина" пресс-секретарь ОТГ "Луганск" майор Анастасия Бобовникова не подтвердила факт, что российским войскам удалось продвинуться или закрепиться в районе Часового Яра.

По словам военной, противник использует тактику малых штурмовых групп, которые заходят за канал. Украинские силы быстро отражают такие атаки, отбрасывая российские подразделения назад и нанося им значительные потери.

Враг может заскочить за канал, заскочить на одну, вторую, третью позиции, потом он там и заканчивается,

– сказал представитель пресс-службы 24 ОМБр имени короля Даниила Андрей Полухин.

В то же время военные признают, что ситуация в Часовом Яру остается сложной и имеет тенденцию к ухудшению.

К слову, на прошлой неделе россияне достигли определенных успехов, в частности в захвате территорий возле Купянска, Часового Яра, Торецка, Курахово, и в районе Угледара.