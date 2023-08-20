Ущерб оценивают в миллиарды: в Бурятии из-за разрушения плотины затопило железную дорогу – стоят поезда
В отдаленных регионах России, как всегда, беспорядок, однако это не останавливает Кремль тратить миллиарды на войну против Украины. Собственно, в Бурятии из-за прорыва дамбы затопило железную дорогу.
В воскресенье, 20 августа, российские СМИ со ссылкой на официальные источники сообщили о том, что река Холодная в Бурятии вышла из берегов, затопила магистральные пути, нанеся ущерб для экономики на миллиарды рублей. Об этом информирует 24 Канал.
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Села "пока" не затопило
Собственно, произошел прорыв плотины в районе железнодорожного пути Байкало-Амурской магистрали. В результате движения поездов власти вынуждены были остановить. В частности, об этом отмечал глава российского региона Алексей Цыденов.
Еще неделю БАМ (Байкало-Амурская магистраль – 24 Канал) будет стоять. Ущерб для экономики страны от простоя грузов будет составлять миллиарды рублей. Плюс расходы на восстановление железной дороги,
– констатировал Циденов.
Кроме того, он поспешил успокоить, что населенные пункты в результате выхода реки из берегов "пока не пострадали".
Бурятию затапливает из-за прорыва дамбы: смотрите видео
Обратите внимание! В общей сложности из-за разрушения дамбы затоплено 200 метров железнодорожной дороги и повреждено 10 опор контактной сети.
Прорыв дамбы в Бурятии и остановка поездов: смотрите видео
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К ликвидации последствий россияне привлекли 120 "специалистов" и 24 единиц техники. Планируется завершить аварийно-восстановительные работы до 26 августа.
Из-за разрушения дамбы в Бурятии – беда: смотрите видео
Тайфун на Дальнем Востоке
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