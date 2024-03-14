В Курской и Белгородской областях ведутся активные боевые действия, – Юсов

Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и "Сибирский батальон" вошли на территорию Курской и Белгородской областей. Известно, что там сейчас идут бои.

Это подтвердил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов. Рассказываем дальше, что известно о ситуации в регионах России.

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По нашим данным, на Курщине и Белгородщине ведутся активные боевые действия,

– отметил Юсов.

Что происходит в Курской и Белгородской области

Обратим внимание, что в Российском добровольческом корпусе ранее заявляли, что они смогли продвинуться вглубь территории России на несколько десятков километров. И что они взяли в плен военных страны-агрессора.

Как отметил начальник штаба РДК Александр "Фортуна", соответствующую операцию готовили в течение нескольких месяцев. А участие в ней принимают те отряды, которые вернулись с фронта на Авдеевском направлении.

Собственно, это он сообщил о продвижении "на несколько десятков километров" и пленных россиян. Вместе с тем, он не назвал их число. Лишь заметил, что "они переданы украинской стороне для пополнения обменного фонда".

В РДК анонсировали проведение новых рейдов на территорию России. Говорят, что имеют большое количество различных сценариев, в которых разная степень готовности.

Как отмечает "Фортуна", в Белгородской области в РДК потери отсутствуют. Зато "со стороны России потери есть и в живой силе, и в технике, но о конкретных цифрах будем говорить позже".

Напомним, что в легионе "Свобода России" заявили 12 марта, что ЛРС, РДК и "Сибирский батальон" смогли пересечь границу и зашли на территорию Гайворонского района, что в Белгородской области. И что им удалось зайти также на территорию Курской области.

Обратим внимание, что в середине 13 марта в телеграм-канале легиона "Свобода России" появилось видео "из освобождённой части Тёткина" в Курской области. Впрочем, выяснилось, что сняли его в приграничном поселке Рыжевка.

Как отметил представитель ЛСР, ролик сняли накануне "штурма Теткина". Сделали это не на территории России сознательно. Ведь важно было обезопасить себя и не навести на себя огонь врага.