Це підтвердив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. Розповідаємо далі, що відомо про ситуацію в регіонах Росії.

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За нашими даними, на Курщині та Бєлгородщині ведуться активні бойові дії,

– зазначив Юсов.

Що відбувається у Курській і Бєлгородській області

Звернімо увагу, що у Російському добровольчому корпусі раніше заявляли, що вони змогли просунутися вглиб території Росії на декілька десятків кілометрів. І що вони взяли у полон військових країни-агресорки.

Як зазначив начальник штабу РДК Олександр "Фортуна", відповідну операцію готували впродовж кількох місяців. А участь у ній беруть ті загони, які повернулися з фронту на Авдіївському напрямку.

Власне, це він сповістив про просування "на декілька десятків кілометрів" і полонених росіян. Разом з тим, він не назвав їхнє число. Лиш зауважив, що "вони передані українській стороні для поповнення обмінного фонду".

У РДК анонсували проведення нових рейдів на територію Росії. Кажуть, що мають велику кількість різних сценаріїв, у яких різна міра готовності.

Як зазначає "Фортуна", у Бєлгородській області у РДК втрати відсутні. Натомість "з боку Росії втрати є і в живій силі, і в техніці, але про конкретні цифри говоритимемо пізніше".

Нагадаймо, що у легіоні "Свобода Росії" заявили 12 березня, що ЛРС, РДК та "Сибірський батальйон" змогли перетнути кордон та зайшли на територію Гайворонського району, що у Бєлгородській області. І що їм вдалося зайти також на територію Курської області.

Звернімо увагу, що у середину 13 березня у телеграм-каналі легіону "Свобода Росії" з'явилося відео "зі звільненої частини Тьоткіна" у Курській області. Втім, з'ясувалося, що зняли його у прикордонному селищі Рижівка.

Як зазначив представник ЛСР, ролик зняли напередодні "штурму Тьоткіна". Зробили це не на території Росії свідомо. Адже важливо було убезпечити себе та не навести на себе вогонь ворога.