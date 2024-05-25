Наступление России на Харьковщине: ГБР начало следствие, в деле фигурируют командиры 125 бригады

Государственное бюро расследований начало следствие о прорыве врага через государственную границу в Харьковской области. В этом деле фигурируют командиры 125 отдельной бригады Территориальной обороны.

Прорыв границы на севере Харьковской области произошел 10 мая. С тех пор россияне пытаются дальше продвинуться вглубь нашего тыла, но украинские защитники сдерживают эти атаки.

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ГБР расследует прорыв границы врага в Харьковской области

В постановлении суда в городе Харькове от 17 мая говорится, что досудебное расследование установило, что 10 мая у Стрелечьей, Красного, Борисовки, Пыльного, Гатища и других населенных пунктов Харьковской области подразделения 125 отдельной бригады территориальной обороны оставили боевые позиции во время штурма россиян.

В документе указано, что это были подразделения численностью до одной роты, которые входили в состав первого эшелона обороны. Из-за оставления боевых позиций бойцами первого эшелона наступление россиян пришлось отражать силами второго эшелона обороны.

Кроме того, следствие установило, что командование 125 бригады и подчиненных ей подразделений, в частности 415 отдельного стрелкового батальона, 23 механизированной бригады и 172 отдельного стрелкового батальона и других подразделений, в результате небрежного отношения к военной службе, не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и России. Это привело к потере позиций военной техники и личного состава.

Постановление суда о расследовании прорыва границы россиянами в Харьковской области / Скриншот 24 Канала

ГБР стремится установить лиц, которые причастны к халатности с обороной на государственной границе Украины в Харьковской области.

В рамках расследования было начато проведение военной экспертизы. Следствие официально запросило документы, касающиеся выполнения боевых приказов на линии фронта в Харьковской области, информацию об укомплектованности воинских частей личным составом, вооружением и военной техникой по состоянию на 10 мая. Кроме того, следствие хочет увидеть документацию о состоянии фортификационных сооружений и инженерного оборудования вдоль границы с Россией.

В постановлении также указано, что 11 мая 2024 года открыли уголовное производство по обвинению в халатном отношении к военной службе и самовольном оставлении поля боя. Согласно Уголовному кодексу, лицам, признанным виновными в этих правонарушениях, может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Кроме того, в постановлении суда от 22 мая 2024 года указано, что в расследовании фигурируют 56 военных. В частности, это командиры взводов, радиотелефонисты, санинструкторы, гранатометчики, стрелки, снайперы, наводчики и тому подобное. Данные по этим лицам удалось установить ГБР.

Постановление суда, где фигурируют 56 человек по делу с прорывом границы врагом в Харьковской области / Скриншот 24 Канала