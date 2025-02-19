В Генштабе ВСУ опровергли прорыв россиян в Курской области, которым хвастался Путин

Владимир Путин 19 февраля во время общения с пропагандистами заявил о прорыве границы Курской области российскими войсками впервые с начала наступления ВСУ в регионе полгода назад. В Украине эту информацию опровергли.

Прорыв украинской линии обороны и массовый заход врага на территорию Украины не соответствует действительности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение представителя Генштаба ВСУ Дмитрия Лиховия. Ранее об уничтожении российской диверсионно-разведывательной группы сообщил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

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Что происходит на Курщине

По состоянию на 15:00 19 февраля в Курской области с начала суток зафиксированы 12 боевых столкновений, из них 3 еще продолжались.

Одна из отраженных атак, около 06:00, была попыткой российского подразделения продвинуться в сторону государственной границы Украины на направлении Николаево – Дарьино – Журавка.

Попытка успеха не имела. Оснований для паники нет. Вооруженные Силы Украины продолжают ведение оборонительной операции в Курской области России, уничтожая врага и удерживая несколько сотен квадратных километров территории страны-агрессора,

– написал Лиховий.

К слову, ранее российская служба внешней разведки распространила ложную информацию о якобы подготовке Украиной терактов в странах ЕС. Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов назвал эти заявления откровенным фейком.