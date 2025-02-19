Прорив української лінії оборони та масовий захід ворога на територію України не відповідає дійсності. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис речника Генштабу ЗСУ Дмитра Лиховія. Раніше про знищення російської диверсійно-розвідувальної групи повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

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Що відбувається на Курщині

Станом на 15:00 годину 19 лютого в Курській області з початку доби зафіксовано 12 бойових зіткнень, із них 3 ще тривали.

Одна з відбитих атак, близько 06:00, була спробою російського підрозділу просунутися в бік державного кордону України на дирекції Ніколаєво – Дар'їно – Журавка.

Спроба успіху не мала. Підстави для паніки відсутні. Збройні Сили України продовжують ведення оборонної операції в Курській області Росії, знищуючи ворога та утримуючи кілька сотень квадратних кілометрів території країни-агресора,

– написав Лиховій.

До слова, раніше російська служба зовнішньої розвідки поширила неправдиву інформацію про нібито підготовку Україною терактів у країнах ЄС. Представник ГУР МОУ Андрій Юсов назвав ці заяви відвертим фейком.