В Киеве возле станции метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения: движение авто ограничили

В Киеве 8 октября произошел прорыв городской сети водоснабжения возле станции метро "Дорогожичи". Из-за этого пришлось ограничить движение автомобилей по улице, где возникла авария.

Сейчас на месте работают все необходимые городские службы. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Что известно о прорыве возле станции метро "Дорогожичи"

В КГГА отметили, что из-за подтопления подземного перехода станцию метро "Дорогожичи" закрыли на вход и выход. Поезда едут мимо станции без остановки.

Подтопило подземный переход станции метро "Дорогожичи": смотрите видео

Троллейбусы № 16 и 35 участок с прорывом объезжают по соседней (до улицы Ильенко) – улице Дорогожицкой,

– отметили в администрации.

Там также отметили, что движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Дорогожичи", ограничено в обоих направлениях. Сейчас там проводят работы по откачке воды.



В Киеве прорвало трубу возле станции метро "Дорогожичи" / Фото Патрульной полиции Киева

В сети также публиковали фото с места прорыва трубы в Шевченковском районе Киева. На кадрах можно увидеть, что дороги буквально находятся в воде, а улица превратилась в "озеро".

Возле "Дорогожичей" образовалось "озеро" из-за прорыва трубы / Фото OBOZREVATEL

Из-за этого машины были вынуждены буквально переплывать улицу, чтобы доехать до места назначения.

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В "Киевпастранс" также сообщили о задержке движения троллейбусов № 16, 35 и автобуса №50 по улице Ильенко / станция метро "Дорогожичи" по причине перекрытия движения.

Как выглядит место прорыва трубы возле "Дорогожичей" / Видео телеканала "Киев"

К слову, в Киеве 6 октября также прорвало трубу на проспекте Науки. Это привело к ограничению движения транспорта и отключению воды в домах рядом с местом прорыва.