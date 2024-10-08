Наразі на місці працюють всі необхідні міські служби. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
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Що відомо про прорив біля станції метро "Дорогожичі"
У КМДА зазначили, що через підтоплення підземного переходу станцію метро "Дорогожичі" закрили на вхід і вихід. Поїзди їдуть повз станцію без зупинки.
Підтопило підземний перехід станції метро "Дорогожичі": дивіться відео
Тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об'їжджають сусідньою (до вулиці Іллєнка) – вулицею Дорогожицькою,
– наголосили в адміністрації.
Там також зауважили, що рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", обмежено в обох напрямках. Наразі там проводять роботи з відкачування води.
У Києві прорвало трубу біля станції метро "Дорогожичі" / Фото Патрульної поліції Києва
У мережі також публікували фото з місця прориву труби у Шевченківському районі Києва. На кадрах можна побачити, що дороги буквально перебувають у воді, а вулиця перетворилася на "озеро".
Біля "Дорогожичів" утворилося "озеро" через прорив труби / Фото OBOZREVATEL
Через це автівки були змушені буквально перепливати вулицю, щоб доїхати до місця призначення.
Потоп у Шевченківському районі Києва: дивіться відео
У "Київпастранс" також повідомили про затримку руху тролейбусів № 16, 35 і автобусу №50 по вулиці Іллєнка / станція метро "Дорогожичі" з причини перекриття руху.
Який вигляд має місце прориву труби біля "Дорогожичів" / Відео телеканалу "Київ"
До слова, у Києві 6 жовтня також прорвало трубу на проспекті Науки. Це призвело до обмеження руху транспорту та відключення води в будинках поруч з місцем прориву.