Пока официально неизвестно, военные группировки совершили прорыв границы в Курской области. Там в России расположена Курская АЭС, которая может стать методом пропаганды России.

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что Владимиру Путину, вероятно, безразлично на атомную электростанцию в Курской области. Есть версия, что россияне хотели устроить там провокацию, чтобы обвинить в этом Украину.

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Диверсия на Курской АЭС

Сергей Жирнов отметил, что Курская АЭС довольно старый объект, который находится в процессе закрытия.

По его словам, там было четыре реактора, один из которых закрыли перед началом полномасштабного вторжения России в Украину, а второй в 2024 году. Осталось еще два реактора, которые россияне, вероятно, планировали выводить из строя в ближайшие 2 года.

Рядом строят Курскую АЭС 2, которая должна была заработать уже давно. Считалось, что первая АЭС не очень важна, ведь ее планируют закрывать, поэтому россияне могут устроить провокацию против собственной атомной электростанции. Это в стиле Путина,

– сказал бывший сотрудник КГБ.