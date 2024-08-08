Надо идти в Киев и дальше, – Медведев истерит из-за боев на Курщине

В России в Курской области 6 августа произошел "прорыв" границы. У заместителя председателя совета безопасности России Дмитрия Медведева началась истерика на фоне этой непредсказуемой для российских властей ситуации.

Оскорбленный таким развитием событий российский политик заявил, что так называемую "сво" нужно расширить. Медведев снова решил "идти в Киев", передает 24 Канал.

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Медведев угрожает воевать "открыто и без дипломатических реверансов"

Он решил, что так называемая "сво" должна приобрести "открыто экстерриториальный характер".

Это уже не просто операция по возвращению наших официальных территорий и наказания нацистов. Можно и нужно идти на земли пока существующей Украины. В Одессу, Харьков, Днепропетровск, Николаев. В Киев и дальше. Не должно быть никаких ограничений относительно каких-то кем-то признанных границ Украинского рейха. И об этом теперь можно и нужно говорить открыто, без стеснения и дипломатических реверансов,

– заявил Медведев.

Правда, неизвестно, как путинский приспешник планирует это реализовать, ведь российские войска и власть не смогли даже защитить свою границу. К слову, специалисты Института изучения войны, проанализировав собранные данные, пишут о продвижении украинских войск на 10 километров вглубь российской Курской области.

Россия еще в 2022 году угрожала взятием Киева "за 3 дня" и планировала в парадной форме пройти по Крещатику. Впрочем, зато весь мир увидел мощь украинской армии.

Все, что может враг – обстреливать гражданские города и убивать мирных жителей. А еще – использовать для борьбы гражданских россиян. В частности, стало известно, что тех, кто умеет управлять дронами или учится на оператора беспилотника, в среду, 7 августа, экстренно собрали и привезли в ангары на 10-часовое обучение. Так российские власти планируют "остановить" движение техники.