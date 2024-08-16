Путину "стратегически" не хватает воображения: ISW назвал ответ Кремля на Курскую операцию неэффективным

Прорыв границы в Курской области застал Кремль врасплох. Москва начала панически перебрасывать туда дополнительные силы, чтобы сдержать наступление ВСУ.

С осени 2022 года, после того, как российские войска бежали с Киевщины, Черниговщины, Сумщины, после контрнаступления на Харьковщине, в Москве не видели особой необходимости в защите своей границы с северными регионами Украины. Именно поэтому собственно стало возможным наступление в Курской области, которого в Кремле совсем не ждали.

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Ответ Кремля "слабоват"

В Институте изучения войны отмечают, что пока реакция российского руководства на Курскую операцию является неэффективной.

Так, 15 августа министр обороны Белоусов объявил о создании "координационного совета" по безопасности ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. По словам чиновника, "совет" имеет целью увеличить поддержку российских сил, которые обороняют государственную границу.

В то же время Белоусов не объяснил, как новосозданный "совет" будет сотрудничать с уже существующей структурой, которую Кремль создал, когда 9 августа поручил ФСБ провести антитеррористическую операцию в приграничных регионах.

В ISW считают, что координационный совет министерства обороны и антитеррористическая операция ФСБ, вероятно, будут создавать дальнейшую путаницу относительно того, какие структуры за какие аспекты российской оборонной операции в Курской области отвечают. Это в свою очередь может привести к трениям между ФСБ и российскими военными.

Путин предоставил МО России, ФСБ и Росгвардии в Курской области совпадающие задачи, и эти организации до сих пор не сделали видимых шагов для установления более четкого распределения ответственности,

– отметили аналитики.

Зато Кремль больше уделяет внимания не практической защите границы, а созданию выгодного ему информпространства, в котором будут преобладать избранные российские милблогеры и признанные российские государственные пропагандисты.

Также эксперты подчеркнули, что наступление Украины в Курской области расширит представление Кремля о том, какого типа украинские операции возможны вдоль границы, и подчеркнет, что Путин и Кремль страдают от стратегической нехватки представлений.