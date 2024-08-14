Падение триколора и помощь местным жителям: украинские журналисты побывали на Курщине

Украинские журналисты побывали в российской Судже. Этот город – среди десятков населенных пунктов России, контролируемых ВСУ.

Сейчас там остается небольшая часть населения, которой ВСУ доставили гуманитарную помощь. Журналисты ТСН также пообщались с брошенными на произвол судьбы Кремлем людьми.

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Суджаны верят, что Путин просто не знает о ситуации на Курщине

На камеры попал исторический момент – ВСУ сняли российский триколор с одного из админзданий в Судже. В городе много сожженной российской техники. Она была уничтожена как раз на пути к украинской границе.

В самой Судже разрушения не слишком сильные. Впрочем, город продолжает страдать от ударов авиабомбами, которые российские войска сбрасывают на своих же граждан.

Люди, оставшиеся в населенном пункте, уже неделю сидят в подвалах. Их там более сотни, есть и дети. Они жалуются, что у них остается критически мало еды.

Однако ВСУ уже позаботились о них – привезли им гуманитарную помощь: воду, еду, средства гигиены, лекарства.

Спасибо, ребята, хоть вы нас не бросаете,

– говорит один из жителей Суджи.

Суджане также жалуются на российские власти: говорят им вообще никто не сообщал об эвакуации. "Они просто все уехали. Просто собрались и уехали", – добавляют люди.

При этом они верят, что их президент Владимир Путин просто не знает, какова на самом деле ситуация в городе.