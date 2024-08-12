Взяли в плен сразу 30 пленных россиян: DeepState опубликовал эпическое видео из Курской области

Еще в первые дни операции в Курской области "диверсантам" удалось захватить в плен десятки пленных российских военнослужащих. Многие из них срочники.

Ранее отмечалось, что за оборону Курской области отвечали срочники и кадыровцы. Впрочем, последние якобы сбежали, а первым ничего не оставалось, как сложить оружие, чтобы спасти свои жизни.

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Существенное пополнение обменного состава

Так, DeepState распространил архивное видео, на котором "диверсанты" берут в плен 29 оккупантов. Это происходило еще в первые дни операции в Курской области, которая началась 6 августа утром.

Как "диверсанты" захватывали россиян в плен: смотрите видео

11 августа проект "Хочу жить" опубликовал видео с очередной партией пленных. На этот раз ими оказались кадыровцы – бойцы чеченского спецподразделения "Ахмат", которому было поручено защищать Курскую область.

Чеченские боевики признались, что пытались бежать, поскольку их главарь – Кадыров – приказал никогда не сдаваться в плен. Однако, конце концов, они решили не сопротивляться и сдаться в плен без боя.