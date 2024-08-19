Уничтожают врага и разоблачают засады: воины ССО показали кадры боев в Курской области

Украинские защитники продолжают операцию на территории Курской области. Активное участие в боях принимают воины Сил специальных операций, которые успешно уничтожают врага.

В сети воины показали уникальные кадры боев в Курской области. На них они показали лишь часть своей сверхсложной ежедневной работы.

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Воины ССО показали кадры боев в Курской области

Украинские защитники установили контроль уже над десятками населенных пунктов в Курской области. Силы специальных операций также участвуют в боях и уничтожают врага.

Так, российские военнослужащие пытаются укрываться в промзонах, на оборудованных позициях и в гражданских домах. Однако украинские защитники обнаруживают засады врага и уничтожают силы противника.

Засады, штурмы, наведение артиллерии и взятие пленных – ежедневная работа операторов Сил специальных операций на территории противника,

– говорится в заметке под видео.

Воины ССО уничтожают врага на Курщине: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика, 18+)

Сейчас украинские защитники уничтожают не только личный состав врага, но и перерезают логистические маршруты. Так, Силы обороны уже уничтожили 2 моста в Курской области. У оккупантов остался только один логистический маршрут через реку Сейм, однако в сети пишут, что и третий мост уже якобы уничтожен.