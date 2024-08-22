Влияние Путина существенно упало, – у Зеленского ответили, готовы ли кремлевские элиты к мятежу

За время Курской операции Владимир Путин встретился с главой Палестины, съездил в Азербайджан, молился в Беслане и приезжал в Чечню, где также имел насыщенную программу. Зато события на Курщине он пытался или преуменьшать, или вообще не вспоминать.

Вероятно, российские власти считают, что если не говорить о Курске, то проблема исчезнет. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что такие случаи в истории уже были.

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Почему Путин молчит о Курске

В свое время западное сообщество отворачивалось от проблемы шовинизма России, который существенно вырос, начиная с 2008 года. То есть о проблеме можно молчать, но так ее все равно не избежишь. Российское общество на подсознательном уровне это понимает.

Они слышат о Курске, о том, что война идет на территории России. А когда-то это просто невозможно было представить. Россиянам говорили, мол, "хоть вы живете не очень комфортно, но настолько мощные, что как только выйдете куда-то, все перед вами упадут на колени. Точно война не будет идти на вашей территории, только на других".

Сегодня они понимают, что идет масштабная война непосредственно на территории России. И это только начало. Они постепенно начинают переживать все то, что все эти годы переживала Украина,

– отметил Михаил Подоляк.

Готовы ли элиты к мятежу

Тактика замалчивания, которую выбрала Россия, гораздо быстрее разрушает ощущение силы и единства страны. В обществе начинают бояться, видят несоответствие того, что делает федеральная власть, как комментирует и ведет себя с тем, что происходит в реальности.

Кроме того, это окончательное обнуление остаточной репутации Путина в глазах того же Китая. Мол, "говорил, что тебе равных тебе нет, но проигрываешь войну. И не НАТО, США или объединенным натовским отрядам, а Украине",

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Сегодня глава Кремля шокирован. Он не знает как вести себя, поэтому лично ездит к любому, чтобы что-то попросить. Элиты смотрят на него с презрением, понимают, кто начал все то, что сейчас происходит.

К тому же Путин обещал быстро завершить боевые действия. Элиты надеялись на войну, которая увеличит их состояние и после которой они смогут ногой открывать двери в глобальном обществе. Однако сегодня все наоборот.

Элиты понимают, что чем дальше, тем хуже для них, тем большую цену они лично будут платить. Визит в Чечню только подтвердил существенное падение внутреннего доминантного влияния Путина. И это понимают в российском обществе,

– добавил Подоляк.

К сожалению, элиты еще не готовы к мятежу против него, но это может очень быстро измениться. Уже сейчас очевидны значительные влияния через Курскую область на ситуацию в России. "Красных линий" нет как и репутации страны-агрессора.