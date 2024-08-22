Ймовірно, російська влада вважає, що якщо не говорити про Курськ, то проблема зникне. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що такі випадки в історії вже були.

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Чому Путін мовчить про Курськ

Свого часу західна спільнота відверталась від проблеми шовінізму Росії, який суттєво зріс, починаючи з 2008 року. Тобто про проблему можна мовчати, але так її все одно не уникнеш. Російське суспільство на підсвідомому рівні це розуміє.

Вони чують про Курськ, про те, що війна йде на території Росії. А колись це просто неможливо було уявити. Росіянам казали, мовляв, "хоч ви живете не дуже комфортно, але настільки потужні, що тільки-но вийдете кудись, всі перед вами впадуть на коліна. Точно війна не буде йти на вашій території, лише на інших".

Сьогодні вони розуміють, що йде масштабна війна безпосередньо на території Росії. І це тільки початок. Вони поступово починають переживати все те, що всі ці роки переживала Україна,

– зауважив Михайло Подоляк.

Чи готові еліти до заколоту

Тактика замовчування, яку обрала Росія, набагато швидше руйнує відчуття сили та єдності країни. У суспільстві починають боятись, бачать невідповідність того, що робить федеральна влада, як коментує та поводиться з тим, що відбувається в реальності.

Крім того, це остаточне обнулення залишкової репутації Путіна в очах того ж Китаю. Мовляв, "говорив, що тобі рівних тобі немає, але програєш війну. І не НАТО, США чи об'єднаним натівським загонам, а Україні",

– наголосив радник голови ОПУ.

Сьогодні очільник Кремля наляканий і шокований. Він не знає як поводитися, тому особисто їздить до будь-кого, щоб щось попросити. Еліти дивляться на нього з презирством, розуміють, хто почав все те, що зараз відбувається.

До того ж Путін обіцяв швидко завершити бойові дії. Еліти сподівалися на війну, яка збільшить їхні статки й після якої вони зможуть ногою відкривати двері у глобальному суспільстві. Однак сьогодні все навпаки.

Еліти розуміють, що чим далі, тим гірше для них, тим більшу ціну вони особисто платитимуть. Візит у Чечню тільки підтвердив суттєве падіння внутрішнього домінантного впливу Путіна. І це розуміють в російському суспільстві,

– додав Подоляк.

На жаль, еліти ще не готові до заколоту проти нього, але це може дуже швидко змінитися. Уже зараз очевидні значні впливи через Курську область на ситуацію в Росії. "Червоних ліній" немає як і репутації країни-агресорки.