Украина создаст военные комендатуры на Курщине при необходимости, – Зеленский

Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области. На нем обсуждались вопросы безопасности, гуманитарной помощи и создания при необходимости военных комендатур.

Напомним, что утром президент заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского. Он рассказал, что ВСУ продвигают от 1 до 2 километров на разных участках с начала суток.

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Что обсуждали во время совещания по ситуации в Курской области

Совещание по ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур,

– написал Зеленский.

Что такое военная комендатура Военная комендатура - это орган, ответственный за управление военными вопросами в определенном регионе или зоне. Обычно она выполняет следующие функции: Организация и координация военных операций. Обеспечение управления военными подразделениями, проведение оперативных задач и контроль над их деятельностью в заданной территории.

Контроль и безопасность. Обеспечение безопасности в зоне ответственности, включая охрану важных объектов и инфраструктуры, а также обеспечение правопорядка.

Административные функции. Управление документами, ресурсами и личным составом, включая обеспечение всех необходимых административных процедур.

Взаимодействие с гражданскими органами. Сотрудничество с местной администрацией и правоохранительными органами для координации действий в случае чрезвычайных ситуаций или в особых условиях.

Поддержка и обеспечение. Организация поставки необходимых материалов, техники и другого обеспечения для военных подразделений в зоне ответственности. Военные комендатуры могут быть созданы на разных уровнях – от районных до областных и даже национальных, в зависимости от потребностей и структуры вооруженных сил.

Президент отметил, что Украина только защищает себя и жизнь своих людей в приграничных общинах. Для достижения этой цели ВСУ осуществляют активные действия на российской территории.

"Наши силы строго придерживаются требований международных конвенций и международного гуманитарного права", – резюмировал гарант.

Совещание по ситуации в Курской области: смотрите видео