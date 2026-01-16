Где именно прекращено водоснабжение рассказали в Львовском городском совете, передает 24 Канал.

Где нет воды во Львове?

️️️️Прорыв произошел на водопроводе Князя Романа – Шухевича.

Из-за этого ряд улиц в течение часа останутся без воды. Просьба к жителям – сделать запас воды!

– написали в городском совете Львова в 9:28.

На месте прорыва уже работают аварийные службы водоканала.

Когда будет восстановлено водоснабжение, сообщат позже.

В общем без воды останутся дома по улицам:

Академика Александра Богомольца,

Александра Архипенко,

Владимира Винниченко,

Узкая,

Игоря Билозира,

Михаила Грушевского,

Кирилла и Мефодия,

Князя Романа,

Николая Костомарова, ️

площадь Мытная,

Остапа Нижанковского,

Павла Римлянина,

Шота Руставели,

Скальная,

Солодовая,

Александра Фредра,

Шухевича,

Волошская.

Кроме того, без воды будут жители части улиц по следующим адресам: ️

улица Генерала Мирона Тарнавского, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60а, 60, 62, 64, 66, 68, 72а, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 104б, 104а, 104 корпус а, 106 а, 106а, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118а, 118, 120,

Михаила Драгоманова, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 21а, 21, 21б, 22, 26, 27, 28, 29, 30,

,,,,, Костя Левицкого, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21а, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31 xml,

Лычаковская, 2, 4, 6, 8а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 32, 34, 36,

Пекарская, 1с, 1ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 16, 18, 20, 22, 24, 26,

Панаса Саксаганского, 12, 14, 16, 18, 20, 22,

Тершаковцев, 2 ️

проспект Тараса Шевченко, 34, 36.

Это уже не первый прорыв водопровода