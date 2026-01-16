Де саме припинено водопостачання розповіли у Львівській міській раді, передає 24 Канал.

Де нема води у Львові?

️️️Прорив стався на водопроводі Князя Романа – Шухевича.

Через це ряд вулиць протягом години залишаться без води. Прохання до мешканців – зробити запас води!

– написали у міській раді Львова о 9:28.

На місці прориву вже працюють аварійні служби водоканалу.

Коли буде відновлено водопостачання, повідомлять пізніше.

Загалом без води залишаться будинки по вулицях:

Академіка Олександра Богомольця,

Олександра Архипенка,

Володимира Винниченка,

Вузька,

Ігоря Білозіра,

Михайла Грушевського,

Кирила і Мефодія,

Князя Романа,

Миколи Костомарова, ️

площа Митна,

Остапа Нижанківського,

Павла Римлянина,

Шота Руставелі,

Скельна,

Солодова,

Олександра Фредра,

Шухевича,

Волоська.

Окрім того, без води будуть мешканці частини вулиць за такими адресами: ️

вулиця Генерала Мирона Тарнавського, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60а, 60, 62, 64, 66, 68, 72а, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 104б, 104а, 104 корпус а, 106 а, 106а, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118а, 118, 120,

Михайла Драгоманова, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 21а, 21, 21б, 22, 26, 27, 28, 29, 30,

Костя Левицького, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21а, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40а, 40, 42,

Личаківська, 2, 4, 6, 8а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 32, 34, 36,

Пекарська, 1с, 1ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 16, 18, 20, 22, 24, 26,

Панаса Саксаганського, 12, 14, 16, 18, 20, 22,

Тершаковців, 2 ️

проспект Тараса Шевченка, 34, 36.

Це уже не перший прорив водопроводу