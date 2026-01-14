Про це пише 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду.

Яка ситуація з водопостачанням у Львові?

Працівники водоканалу ліквідовують аварійний витік на вулиці Княгині Ольги, 59 – 61. На момент робіт Львівводоканал змушений призупинити водопостачання в мікрорайоні.

Водночас комунальні служби працюють над усуненням наслідків витоку на дорозі: дощоприймачі оперативно прочищено, вода вже зійшла, техніка прибирає кашу та підсипає замочену ділянку, аби вона стала безпечною для проїзду транспорту в подальшому.

Без води тимчасово залишилися:

Балтійська – всі будинки.

Богуна – всі будинки.

Бойківська – всі будинки.

Валерія Поліщука – всі будинки.

Виноградна – всі будинки.

Володимира Антоновича – всі будинки.

Володимира Великого – всі будинки.

Володимира Янева – всі будинки.

Героїв УПА – всі будинки.

Гординських – всі будинки.

Городоцька – будинки 120, 122, 126, 133, 135, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 155ос, 155, 157, 159, 160, 161, 161а, 163, 163а, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 187, 189, 191, 195, 195г, 195б, 195в, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 213а, 215б, 215, 215а, 216, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 235, 239.

Григорія Грабянки – всі будинки.

Дмитра Маївського – всі будинки.

Михайла Драй-Хмари – всі будинки.

Євгена Коновальця – всі будинки.

Залізнична – всі будинки.

Зв’язкова – всі будинки.

Зерова Миколи – всі будинки.

Зигзаг – всі будинки.

Івана Багряного – всі будинки.

Івана Боберського – всі будинки.

Івана Котляревського – всі будинки.

Івана Сулими – всі будинки.

Івана Тобілевича – всі будинки.

Івана-Теодозія Куровця – всі будинки.

Капітана Михайла Білинського – всі будинки.

Київська – всі будинки.

Кишинівська – всі будинки.

Княгині Ольги – всі будинки.

Кондукторська – всі будинки.

Коперника Миколая – всі будинки.

Куликівська – всі будинки.

Кульпарківська – всі будинки.

Лева Ревуцького – всі будинки.

Леоніда Перфецького – всі будинки.

Ліська – всі будинки.

Лук’яна Кобилиці – всі будинки.

Андрія Мельника – всі будинки.

Міхая Емінеску – всі будинки

Миколи Аркаса – всі будинки

Молдавська – всі будинки.

Музики Ярослава – всі будинки.

Михайла Бойчука – всі будинки.

Народна – всі будинки.

Окружна – всі будинки.

Остапа Терлецького – всі будинки.

Павла Грабовського – всі будинки.

Повстанська – всі будинки.

Порохова – всі будинки.

Природна – всі будинки.

Проста – всі будинки.

Професора Юрія Медведецького – всі будинки.

Пташина – всі будинки.

Рівна – всі будинки.

Садова – всі будинки.

Сахарова – всі будинки.

Сергія Васильківського – всі будинки.

Скісна – всі будинки.

Снопківська – всі будинки.

Сонячна – всі будинки.

Степана Ковалева – всі будинки.

Степана Смаль-Стоцького – всі будинки.

Суха – всі будинки.

Теофіла Копистинського – всі будинки.

Уляни Кравченко – всі будинки.

Урожайна – всі будинки.

Юрія Федьковича – всі будинки.

Христо Ботєва – всі будинки.

Холодноярська – всі будинки.

Шкрібляків – всі будинки.

Шумлянських – всі будинки.

