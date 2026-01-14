Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Смотрите также Россиянам нужен не сам Купянск: полковник запаса сказал, куда на самом деле рвется враг

Какова ситуация с водоснабжением во Львове?

Работники водоканала ликвидируют аварийную утечку на улице Княгини Ольги, 59 – 61. На момент работ Львовводоканал вынужден приостановить водоснабжение в микрорайоне.

В то же время коммунальные службы работают над устранением последствий утечки на дороге: дождеприемники оперативно прочищено, вода уже сошла, техника убирает кашу и подсыпает замоченный участок, чтобы она стала безопасной для проезда транспорта в дальнейшем.

Без воды временно остались:

Балтийская – все дома.

Богуна – все дома.

Бойковская – все дома.

Валерия Полищука – все дома.

Виноградная – все дома.

Владимира Антоновича – все дома.

Владимира Великого – все дома.

Владимира Янева – все дома.

Героев УПА – все дома.

Гординских – все дома.

Городоцкая – дома 120, 122, 126, 133, 135, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 155ос, 155, 157, 159, 160, 161, 161а, 163, 163а, 165,,,,, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 187, 189, 191, 195, 195г, 195б, 195в, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 213а, 215б, 215, 215а, 216, 217, 219, 221, 223, 227 xml-ph-0032@deep

Григория Грабянки – все дома.

Дмитрия Маевского – все дома.

Михаила Драй-Хмары – все дома.

Евгения Коновальца – все дома.

Железнодорожная – все дома.

Связная – все дома.

Зерова Николая – все дома.

Зигзаг – все дома.

Ивана Багряного – все дома.

Ивана Боберского – все дома.

Ивана Котляревского – все дома.

Ивана Сулимы – все дома.

Ивана Тобилевича – все дома.

Ивана-Теодосия Куровца – все дома.

Капитана Михаила Билинского – все дома.

Киевская – все дома.

Кишиневская – все дома.

Княгини Ольги – все дома.

Кондукторская – все дома.

Коперника Николая – все дома.

Куликовская – все дома.

Кульпарковская – все дома.

Льва Ревуцкого – все дома.

Леонида Перфецкого – все дома.

Лесная – все дома.

Лукьяна Кобылицы – все дома.

Андрея Мельника – все дома.

Михая Эминеску – все дома

Николая Аркаса – все дома

Молдавская – все дома.

Музыки Ярослава – все дома.

Михаила Бойчука – все дома.

Народная – все дома.

Окружная – все дома.

Остапа Терлецкого – все дома.

Павла Грабовского – все дома.

Повстанческая – все дома.

Пороховая – все дома.

Природная – все дома.

Простая – все дома.

Профессора Юрия Медведецкого – все дома.

Птичья – все дома.

Ровная – все дома.

Садовая – все дома.

Сахарова – все дома.

Сергея Васильковского – все дома.

Скосная – все дома.

Снопковская – все дома.

Солнечная – все дома.

Степана Ковалева – все дома.

Степана Смаль-Стоцкого – все дома.

Сухая – все дома.

Теофила Копыстинского – все дома.

Ульяны Кравченко – все дома.

Урожайная – все дома.

Юрия Федьковича – все дома.

Христо Ботева – все дома.

Холодноярская – все дома.

Шкрибляков – все дома.

Шумлянских – все дома.

Что с водоснабжением на Киевщине?