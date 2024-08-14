Россия не обращалась за помощью из-за ситуации в Курской области, – секретариат ОДКБ

ОДКБ сообщила, что Россия официально не обращалась за помощью из-за ситуации в Курской области. Секретариат организации подтвердил, что не было официальных запросов или переговоров по этому вопросу.

Впрочем, в ОДКБ отметили, что ситуация в Курской области является "новым этапом эскалации военного конфликта". В организации добавили, что они внимательно следят за развитием событий, соблюдая Устав Организации.

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Обращалась ли Россия за военной помощью в ОДКБ

Официальных переговоров и встреч для обсуждения ситуации в приграничных областях России не было,

– говорится в сообщении Секретариата ОДКБ.

Там объяснили, что согласно процедуре, принятой в ОДКБ, государство-член объединения, которое нуждается в военной помощи, должно сделать официальное обращение в Организацию. По ситуации в Курской области Россия не делала обращений.

В ответе организации со штаб-квартирой в Москве вхождение ВСУ в Курскую область назвали "новым этапом эскалации военного конфликта в зоне ответственности ОДКБ".

"Наша аналитическая служба работает в круглосуточном режиме. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем действовать строго в соответствии с Уставом Организации", – говорится в ответе Секретариата.