Было несколько вариантов, – Зеленский о Курской операции

Украинское военно-политическое командование имело несколько вариантов развития Курской операции. Предполагали как более успешные, так и менее значительные продвижения в этом российском регионе.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью журналистам NBC News. По словам президента Украины, операция ВСУ в Курской области пошла по более успешному пути, передает 24 Канал.

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Какие сценарии развития Курской операции предусматривали

Владимир Зеленский отметил, что было понимание, что надо провести военную операцию на территории врага. Ведь было осознание, что, скорее всего, если россияне прорвут границу в Сумской области, которая напротив Курской области, то украинская армия будет очень долго останавливать захватчиков, а затем вытеснять их.

Это надо иметь преимущество в людях и оружии. А не факт, что у нас оно будет. Поэтому мы сделали такой превентивный удар, который разработали как операцию. Там было несколько вариантов, если операция пойдет положительно – движение к точке, куда мы должны выйти, а если она будет сложнее, вот тогда тот минимум, который мы должны сделать,

– подчеркнул украинский лидер.

По словам президента, эта операция пошла более успешно, поэтому украинское командование применило план "А". Кроме этого, Зеленский отметил, что все, что сейчас происходит в Курской области, это не импровизация.

"Это четкая операция. И я скажу вам откровенно, это часть операции. Есть разные действия, которые мы предусмотрели, и которые считаем, что нам нужно сделать, чтобы ослабить давление на Востоке нашего государства, на Харьковщине, а также на Юге", – пояснил Зеленский.

Он рассказал, что эта операция должна была ослабить давление и на Запорожье, и на Херсонском направлении, а также Донбассе, в частности Покровске и Торецке, где украинским военным очень и очень сложно.