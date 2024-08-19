Зеленский объяснил, почему ВСУ вынуждены были зайти на Курщину

Владимир Зеленский заявил, что Украина не нуждалась бы в физическом заходе, в частности на Курщину, если бы партнеры сняли все ограничения по дальнобойности. Ведь украинские военные зашли на Курщину ради защиты украинских граждан в приграничных районах и уничтожения российского потенциала агрессии.

Владимир Зеленский в Днепре во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: устойчивость, оружие, победа" сказал, что вполне справедливыми целями Сил обороны Украины являются российские военные базы и аэродромы, логистика и другие военные объекты, пишет 24 Канал.

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Что заявил Зеленский об операции на Курщине

Нам нужна достаточная дальнобойность, чтобы защищать Украину от российских ракет и управляемых авиабомб, от переброски российских войск и давления оккупанта на ключевых фронтовых направлениях. Сейчас между этим залом и Покровским, а также Торецким направлением, где продолжаются наиболее жесткие российские штурмы, около двух сотен километров,

– заявил Зеленский.

По его словам, здесь не слышно грохота артиллерии и приближения вражеских дронов, однако должны чувствовать здесь, и в столицах вашей работы, что Украину отделяет от остановки продвижения российской армии на фронте только одно решение, которого мы ожидаем от партнеров – это решение по дальнобойности.

"Сейчас это ключевое защитное решение, которое должно поддержать наших воинов", – сказал президент.

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По его словам, это касается работы прежде всего дипломатов и других представителей Украины в США, Великобритании, Франции, Германии и в тех странах, которые способны сами или влияя на партнеров решить вопрос о дальнобойности.

Я подчеркиваю: формат реагирования Путина на операцию в Курской области доказывает, что нет ни одной рациональной причины не давать нам быть действительно сильными, действительно дальнобойными. А ситуация в Донецкой области такова, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью де-факто становится едва ли не самой весомой опорой российского наступательного потенциала,

– пояснил президент Украины.

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Владимир Зеленский также сказал, что логистика по поставкам Украине оружия заторможена. В частности, по его словам, поставки происходят медленно.