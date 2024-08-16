Союзники знали об операции Украины в Курской области, Подоляк для The Independent

Ключевые западные союзники Украины, в частности Британия и США, заявили, что не знали о планах Украины относительно Курской области. Однако Михаил Подоляк считает, что это не так.

Советчик ОП Михаил Подоляк заявил, что относительно наступления на Курщину были "дискуссии между партнерскими силами, только не на публичном уровне".

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Партнеры знали о планах Украины не на публичном уровне

Есть определенные вещи, которые нужно делать с элементом неожиданности, и это должно происходить на местном уровне. Но были дискуссии между партнерскими силами, только не на публичном уровне,

– заявил Подоляк.

Он отметил, что одним из предметов споров между Украиной и НАТО является использование дальнобойного оружия, которое запрещено для наступательных операций против России. И Украина "глубоко расстроена" тем, что не может использовать ракеты большой дальности, в частности Storm Shadow, вглубь России.

Подоляк также рассказал, что во время визита на Даунинг-стрит в первую неделю премьерства сэра Кира Стармера Зеленский попросил разрешения нанести более глубокие удары по России, но получил отказ.

Он выразил уверенность в том, что если бы неофициальный запрет на использование дальнобойного оружия сняли, то ландшафт войны выглядел бы гораздо иначе.