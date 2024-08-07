Родная Суджа и "гигаватт Зеленского": мемы о прорыве в Курской области

Утром 6 августа российская пропаганда заявила о прорыве границы в Курской области "украинскими формированиями". Такой громкий инфоповод не обошли вниманием пользователи сети.

Тема боев в Курской области стала настоящим эпицентром мемов последних двух суток. Самые остроумные и удачные на наш взгляд – передает 24 Канал.

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Мемы о боях в Курске

Ситуация в Курской области стала настоящей неожиданностью для российской власти и армии. Сначала официальные СМИ врага заявляли о "вытеснении" противника, то уже вскоре оперативно подчищали упоминания об этом.

Курская область перенимает опыт Белгородской / фото из сети

Уже в среду, 7 августа российская пропаганда начала ныть о прорыве на несколько десятков километров, захвате газоизмерительной станции, эксплуатирующей "Газпром" и даже захвате города Суджа "войсками ВСУ".

Неизвестные диверсанты в Курской области / фото из сети

Более того, вражеские военкоры пишут об угрозе для Курской АЭС. некоторые вспоминают недавние обещания Владимира Зеленского построить гигаватт электроэнергии уже в этом году. Пользователи начали предполагать, что, вероятно, строить ничего не потребуется.

Гигаватт Зеленского становится спойлером / фото из сети

Однако до сих пор вокруг того, что происходит в Курской области царит относительная тишина. Единственным средством информации остаются российские военкоры, что уже два дня постельно ноют о потерях личного состава, техники и целых населенных пунктов. В то же время даже DeepState не спешит обновлять свою карту.

Ожидание карты боевых действий от DeepState / фото из сети

В сети активно шутят о будущем региона. Это помогает скрасить время ожидания официальной информации от Генштаба.

Мемы о боях в Курской области: мемы из сети