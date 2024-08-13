DeepState обновил данные о втором дне операции ВСУ в Курской области

Аналитики DeepState обновили информацию о втором дне операции украинских военных в Курской области. Они отметили, что обновления по этой операции будут с задержками.

Аналитики также предупредили, что некоторая информация может отличаться со свидетельствами прямых участников событий.

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Как проходил второй день боев за Курск

По словам аналитиков DeepState, 7 августа Силы Обороны Украины продвинулись в Судже и "освободили" Гуево, Горналь, Гоголевку, Рубанщину, Нижний Клин и Николаево-Дарьево.

Также штурмовые группы продвинулись вплотную к Кореневому и заняли Зеленый Шлях, Николаево-Дарьино. На тот момент враг находился в Новоивановке, Ольговке и Кремневом.

Передовые отряды начали заходить в Суджу и закрепляться полноценно в Гончаровке. А еще обходить Суджу с севера.

На юге удалось освободить Гуево и Горналь. Судьба кац*пов, которые засели в монастыре, неизвестна. Началось активное движение в сторону Малой Локни. С этого дня и в дальнейшем это направление будет получать больше всего противоречивой информации,

– сказали аналитики DeepState.

Продвижение ВСУ на карте:

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за неделю ВСУ захватили на территории России 1 000 квадратных километров. Это почти столько же, сколько россияне захватили на территории Украины от начала года.