Аналітики також попередили, що деяка інформація може різнитися зі свідченнями прямих учасників подій.

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Як проходив другий день боїв за Курськ

За словами аналітиків DeepState, 7 серпня Сили Оборони України просунулися у Суджі та "звільнили" Гуєво, Горналь, Гоголівку, Рубанщину, Нижній Клин та Миколаєво-Дар'їво.

Також штурмові групи просунулися впритул до Кореневого та зайняли Зелений Шлях, Миколаєво-Дар'їно. На той момент ворог перебував у Новоіванівці, Ольгівці та Крем'яному.

Передові загони почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці. А ще обходити Суджу з півночі.

На півдні вдалося звільнити Гуєво та Горналь. Доля кац*пів, які засіли у монастирі, невідома. Розпочався активний рух в бік Малої Локні. З цього дня і надалі цей напрямок отримуватиме найбільше суперечливої інформації,

– сказали аналітики DeepState.

Просування ЗСУ на карті:

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за тиждень ЗСУ захопили на території Росії 1 000 квадратних кілометрів. Це майже стільки ж, скільки росіяни захопили на території України від початку року.