Россия в ловушке: что четко показала Украина операцией на Курщине

Начав операцию в Курской области, Украина создала прецедент, которого до сих пор не было. Теперь это является нашим козырем не только перед Россией, но и в общении с западными партнерами.

Ранее считалось, что никто не может зайти на территорию ядерного государства. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, добавив, что такие страны всегда рассматривались как абсолютно защищенные от всех угроз.

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Что показала операция на Курщине

После того как Вооруженные Силы Украины зашли на Курщину, многие страны решили пересмотреть свои доктрины национальной безопасности. Они оказались перед фактом, что неядерное государство пересекло границу ядерного.

С политической точки зрения, теперь они должны воспринять новую реальность. Пока мы не знаем, чем закончится Курская операция, каковы ее цели и цель, но уже очевидно, что Европа и США должны согласиться с тем, что произошло.

Я думаю, что они сделали правильные выводы и поняли, что теперь нельзя просто сказать Украине чего-то не делать. Надо исходить из того, что есть сегодня,

– отметил Игорь Рейтерович.

Например, вспомним любимые заявления России о том, что надо договариваться, судя по ситуации, которая сложилась на линии фронта. Теперь так не работает, потому что Украина контролирует 1000 квадратных метров их территории. Все это надо эффективно использовать, чтобы достичь справедливого мира.

Какие страны могут использовать такой прецедент

В таком контексте можем вспомнить об Индии и Китае. Это две страны, которые имеют ядерное оружие и территориальные споры. Или, например, Индию и Пакистан. Но стоит понимать, что украинский прецедент заключается в том, что это произошло на территории ядерной страны. Впрочем важно, что мы показали это не как элемент нападения, а как элемент защиты.

Это даже видно по тому как происходила операция. Здесь совсем не говорилось об оккупации, проведения псевдореферендумов. Мы не собираемся этого делать. Украина проводила операцию только для защиты и создания прецедента.

Россия сама привела к этому, грубо нарушив все международные договоры и осуществив вторжение на территорию суверенного государства. Теперь Россия попала в ловушку, потому, что столько кричала о "красных линиях", но на самом деле ничего сделать не может,

– подчеркнул Игорь Рейтерович

С точки зрения этой ситуации, оккупанты находятся в слабой позиции и вынуждены пересматривать всю свою стратегию. А для Украины важно максимально использовать эту историю и с помощью наших партнеров довести ее до логического завершения.