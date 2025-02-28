Прорыва не произошло, бои продолжаются, – ЦПД о ситуации в районе Новенького на Сумщине

В Центре противодействия дезинформации прокомментировали ситуацию в районе Новенького, что в Сумской области. Известно, что на данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Коваленко, руководителя ЦПД СНБО.

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Какова ситуация в районе населенного пункта Новенькое

Около половины первого часа дня 28 февраля Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию на Сумщине, в районе населенного пункта Новенькое.

По его словам, сейчас российские войска осуществляют попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами.

Силы обороны уничтожают врага. На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются,

– говорится в сообщении.

Коваленко указал, что "замысел россиян прогнозируемый и понятный – попытаться зайти в тыл к трассе, которая идет от Юнаковки до Суджи, и попытаться повлиять на логистику Сил обороны".

Начальник ЦПД отметил, что этот замысел российских захватчиков известен и добавил, что "меры по его срыву принимаются Силами обороны".