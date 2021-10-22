С прощальной церемонией и подарком: Меркель в последний раз выступила на саммите ЕС

Ангела Меркель в последний раз приняла участие в саммите ЕС в должности канцлера Германии. Лидеры Евросоюза встретили ее аплодисментами, а в конце устроили небольшую прощальную церемонию с вручением подарка.

Саммиты ЕС без Меркель, как Париж без Эйфелевой башни, – Шарль Мишель

Лидеры Европейского Союза показали двухминутный видеоролик с кадрами саммитов за последние 16 лет. На них была Меркель с главами государств и правительств.

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Во время мероприятия президент Евросовета Шарль Мишель произнес благодарственную речь. Он назвал Меркель памятником и заявил, что саммиты ЕС без нее похожи на "Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни".

Мишель также вручил Меркель подарок-скульптуру штаб-квартиры Европейского Совета. Его автором является голландско-французский дизайнер и художник Максим Дутер.

Что известно о результатах выборов в Германии

По результатам выборов, социал-демократы получили 206 мест в Бундестаге, ХДС/ХСС – 196, "Зеленые" – 118, СвДП – 92, "Альтернатива для Германии" – 83, "Левая партия" – 39.

Лидер социал-демократов Олаф Шольц хочет формировать коалицию с двумя партиями – "Зелеными" и СвДП. В то же время коалицию с блоком ХДС/ХСС политик не рассматривает.

Ангела Меркель возглавляла немецкое правительство 16 лет. Однако осенью 2021 года она решила не участвовать в выборах. Перед тем политик посещала с прощальным визитом президента Владимира Зеленского, главу Кремля Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона.