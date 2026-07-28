17:47, 28 июля

Шери Биггс во время церемонии прощания с Линдси Грэмом также отметила его связь с родным штатом Южная Каролина.

По ее словам, за политическими должностями сенатора – конгрессмена, сенатора, председателя комитетов и полковника – стоял человек, который воспринимал государственную службу как ответственность.

Титулы рассказывают лишь небольшую часть истории,

– сказала Биггс.

Она отметила, что Грэм обладал глубокой любовью к Южной Каролине и ее жителям. По ее словам, сенатор всегда оставался связан с людьми в своем штате и поддерживал его традиции.

"Сказать, что он любил Южную Каролину - это ничего не сказать", - добавила представитель Палаты представителей США.