Грэм на протяжении десятилетий оставался влиятельной фигурой американской политики и одним из самых активных сторонников поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. 24 Канал собрал самое главное о церемониях памяти.
Как США прощаются с сенатором Линдси Грэмом?
Шери Биггс во время церемонии прощания с Линдси Грэмом также отметила его связь с родным штатом Южная Каролина. По ее словам, за политическими должностями сенатора – конгрессмена, сенатора, председателя комитетов и полковника – стоял человек, который воспринимал государственную службу как ответственность. Титулы рассказывают лишь небольшую часть истории, Она отметила, что Грэм обладал глубокой любовью к Южной Каролине и ее жителям. По ее словам, сенатор всегда оставался связан с людьми в своем штате и поддерживал его традиции. "Сказать, что он любил Южную Каролину - это ничего не сказать", - добавила представитель Палаты представителей США. В Капитолии США проходит специальная церемония памяти покойного сенатора Линдси Грэма. Ожидается, что вскоре с речью выступят вице-президент Джей Ди Вэнс и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн. Церемония прощания: смотрите видео
Шери Биггс о Грэме
– сказала Биггс.
Расписание церемоний
Шери Биггс во время церемонии прощания с Линдси Грэмом также отметила его связь с родным штатом Южная Каролина.
По ее словам, за политическими должностями сенатора – конгрессмена, сенатора, председателя комитетов и полковника – стоял человек, который воспринимал государственную службу как ответственность.
Титулы рассказывают лишь небольшую часть истории,
Она отметила, что Грэм обладал глубокой любовью к Южной Каролине и ее жителям. По ее словам, сенатор всегда оставался связан с людьми в своем штате и поддерживал его традиции.
"Сказать, что он любил Южную Каролину - это ничего не сказать", - добавила представитель Палаты представителей США.
В Капитолии США проходит специальная церемония памяти покойного сенатора Линдси Грэма.
Ожидается, что вскоре с речью выступят вице-президент Джей Ди Вэнс и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн.
Церемония прощания: смотрите видео