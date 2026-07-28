Грэм на протяжении десятилетий оставался влиятельной фигурой американской политики и одним из самых активных сторонников поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. 24 Канал собрал самое главное о церемониях памяти.

Как США прощаются с сенатором Линдси Грэмом?

17:47, 28 июля

Шери Биггс о Грэме

Шери Биггс во время церемонии прощания с Линдси Грэмом также отметила его связь с родным штатом Южная Каролина.

По ее словам, за политическими должностями сенатора – конгрессмена, сенатора, председателя комитетов и полковника – стоял человек, который воспринимал государственную службу как ответственность.

Титулы рассказывают лишь небольшую часть истории,
– сказала Биггс.

Она отметила, что Грэм обладал глубокой любовью к Южной Каролине и ее жителям. По ее словам, сенатор всегда оставался связан с людьми в своем штате и поддерживал его традиции.

"Сказать, что он любил Южную Каролину - это ничего не сказать", - добавила представитель Палаты представителей США.

17:40, 28 июля

В Капитолии США проходит специальная церемония памяти покойного сенатора Линдси Грэма.

Ожидается, что вскоре с речью выступят вице-президент Джей Ди Вэнс и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн.

Церемония прощания: смотрите видео

17:36, 28 июля

Расписание церемоний

Покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма почтит в течение двух дней во время ряда похорон, которые будут включать специальную церемонию в Капитолии США и прощальную службу с участием президента Дональда Трампа.

Первый день церемоний начнется в Капитолии США, где упомянут военную службу и политический путь Грэмма. Специальное мероприятие состоится в ротонде Капитолия, сообщил лидер большинства в Сенате Джон Тун.

После церемонии в Конгрессе останки сенатора доставят в Вашингтонский национальный собор, где в 14:00 по местному времени состоится основная похоронная служба. Ожидается, что во время нее президент Дональд Трамп выступит с речью в честь Грэма.

После завершения мероприятий в Вашингтоне останки сенатора перевезут в его родной штат Южная Каролина, где на следующий день состоится еще одна церемония прощания в Колумбии.

Двухдневные мероприятия завершатся частными похоронами Линдси Грэма в округе Пикенс.