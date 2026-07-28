Грем протягом десятиліть залишався впливовою фігурою американської політики та одним із найактивніших прихильників підтримки України у боротьбі проти російської агресії. 24 Канал зібрав найголовніше про церемонії памʼяті.
Як США прощаються із сенатором Ліндсі Гремом?
Шері Біггс під час церемонії прощання із Ліндсі Гремом також наголосила на його зв’язку з рідним штатом Південна Кароліна. За її словами, за політичними посадами сенатора – конгресмена, сенатора, голови комітетів і полковника – стояла людина, яка сприймала державну службу як відповідальність. Титули розповідають лише невелику частину історії, Вона зазначила, що Грем мав глибоку любов до Південної Кароліни та її жителів. За її словами, сенатор завжди залишався пов’язаним із людьми у своєму штаті та підтримував його традиції. "Сказати, що він любив Південну Кароліну, – це нічого не сказати", – додала представниця Палати представників США. У Капітолії США триває спеціальна церемонія вшанування пам'яті покійного сенатора Ліндсі Грема. Очікується, що незабаром з промовою виступлять, серед інших, віцепрезидент Джей Ді Венс та лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн. Церемонія прощання: дивіться відео
Шері Біггс про Грема
– сказала Біггс.
Розклад церемоній
Шері Біггс під час церемонії прощання із Ліндсі Гремом також наголосила на його зв’язку з рідним штатом Південна Кароліна.
За її словами, за політичними посадами сенатора – конгресмена, сенатора, голови комітетів і полковника – стояла людина, яка сприймала державну службу як відповідальність.
Титули розповідають лише невелику частину історії,
Вона зазначила, що Грем мав глибоку любов до Південної Кароліни та її жителів. За її словами, сенатор завжди залишався пов’язаним із людьми у своєму штаті та підтримував його традиції.
"Сказати, що він любив Південну Кароліну, – це нічого не сказати", – додала представниця Палати представників США.
У Капітолії США триває спеціальна церемонія вшанування пам'яті покійного сенатора Ліндсі Грема.
Очікується, що незабаром з промовою виступлять, серед інших, віцепрезидент Джей Ді Венс та лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн.
Церемонія прощання: дивіться відео