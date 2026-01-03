Спасал людей из очень тяжелых мест: в Харькове почтили память волонтера Славы Ильченко

В конце декабря в Харькове похоронили погибшего волонтера Вячеслава Ильченко. Почтить его память собралось большое количество людей, в частности, те, кого он спас.

Вячеслав Ильченко погиб 25 декабря в Донецкой области, когда спасал людей во время очередной эвакуации, из-за попадания дрона в машину, сообщает 24 Канал. Он ездил в те места, куда боялись ездить другие.

Как попрощались с погибшим волонтером?

Память Вячеслава Ильченко в Харькове чтят несколько дней. Состоялся большой автопробег, в котором приняли участие его друзья, волонтеры. Именно эти машины эвакуировали людей. Они буквально на несколько часов остановили свою работу, чтобы приехать в город и показать, насколько важно помнить таких смелых людей, каким был Вячеслав.

Захоронение прошло в последние дни 2025 года. Сама процессия захоронения состоялась утром, примерно в 9 часов. Но до 13 часов к его могиле несли цветы люди, которых он знал, люди, которых он спас. На могилу пришли те, кого он эвакуировал, кого он вывез из опасности.

Волонтеры просят государство обратить внимание на постановление, которое занимается волонтерами. Оно требует изменений. Харьковские волонтеры уже работают с Министерством социальной политики, чтобы внести определенные правки. В частности, о помощи семьям волонтеров, которые теряют своих близких, которые рискуют собой, каждый раз выезжая на опасные территории за людьми.

Также харьковские волонтеры обращаются к городской и областной власти, по устройству аллеи, посвященной волонтерам, общественным деятелям. Так случилось, что некоторые волонтеры похоронены в одном ряду прямо напротив аллеи славы. Это было бы символично, чтобы люди могли прийти и отдать дань памяти и павшим защитникам и защитницам, а также нашим волонтерам, которые едут спасать незнакомых украинцев из опасных территорий.

Что о погибшем Славе Ильченко говорят его знакомые?

Дочь семьи, спасенной волонтерами, Наталья рассказала, что обратилась к Славику с просьбой эвакуировать бабушку с мамой. Он, конечно, не отказал. Через день приехал, эвакуировал. Мы были ему очень благодарны, звонили, благодарили. Отец с ним общался. Он эвакуировал много наших родственников из Купянска. Это очень большая потеря для Украины.

Мы были в совместных миссиях в Волчанске в 2024 году. Мы туда очень ярко заехали. Ярко, то есть, на такие территории, где несколько раз можно было погибнуть. Тем не менее, мы все с юмором, поднимая моральный дух и людей, которых вывозим, и свой, эвакуировали людей,

– вспомнил руководитель ОО "Роза на руке" Александр Гуманюк.

Бригадир ОО "Харьковский добробат" Ольга Скорова рассказала, что Слава был очень позитивным человеком, балагуром. Когда не было эвакуации, то он выходил на восстановление города. Это был человек, который не умел сидеть дома.

"Он постоянно был позитивным. Постоянно. У него всегда была улыбка на лице. Даже когда было очень холодно, когда было очень страшно, он своим позитивом и энергией зажигал людей. Он спас очень много людей из очень тяжелых мест. Из тех мест, куда, на самом деле, никто не заезжал. Он был большой надеждой для тех людей, которые ждали", – сказал руководитель БО Координационный гуманитарный центр Евгений Коляда.

Он добавил, что это большая беда – гибель таких волонтеров. Они погибают из-за того, что люди выезжают не вовремя. Для них такие люди, как Слава, были эшелоном последней надежды.

