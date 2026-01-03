В'ячеслав Ільченко загинув 25 грудня на Донеччині, коли рятував людей під час чергової евакуації, через влучання дрону в автівку, повідомляє 24 Канал. Він їздив у ті місця, куди боялись їздити інші.

Як попрощались із загиблим волонтером?

Пам'ять В'ячеслава Ільченка в Харкові вшановують кілька днів. Відбувся великий автопробіг, у якому взяли участь його друзі, волонтери. Саме ці машини евакуйовували людей. Вони буквально на кілька годин зупинили свою роботу, щоб приїхати в місто та показати, наскільки важливо пам'ятати таких сміливих людей, яким був В'ячеслав.

Поховання пройшло в останні дні 2025 року. Сама процесія поховання відбулась зранку, приблизно о 9 годині. Але до 13 години до його могили несли квіти люди, яких він знав, люди, яких він урятував. На могилу прийшли ті, кого він евакуював, кого він вивіз із небезпеки.

Волонтери просять державу звернути увагу на постанову, яка опікується волонтерами. Вона потребує змін. Харківські волонтери вже працюють із Міністерством соціальної політики, щоб внести певні правки. Зокрема, щодо допомоги родинам волонтерів, які втрачають своїх близьких, котрі ризикують собою, щоразу виїжджаючи на небезпечні території за людьми.

Також харківські волонтери звертаються до міської й обласної влади, щодо влаштування алеї, присвяченої волонтерам, громадським діячам. Так сталось, що деякі волонтери поховані в одному ряду просто навпроти алеї слави. Це було б символічно, щоб люди могли прийти та віддати шану пам'яті й полеглим захисникам і захисницям, а також нашим волонтерам, які їдуть рятувати незнайомих українців із небезпечних територій.

Що про загиблого Славу Ільченка говорять його знайомі?

Донька сім'ї, врятованої волонтерами, Наталя розповіла, що звернулась до Славіка з проханням евакуювати бабусю з мамою. Він, звісно, не відмовив. Через день приїхав, евакуював. Ми були йому дуже вдячні, телефонували, дякували. Батько з ним спілкувався. Він евакуював багато наших родичів із Куп'янська. Це дуже велика втрата для України.

Ми були в спільних місіях у Вовчанську у 2024 році. Ми туди дуже яскраво заїхали. Яскраво, тобто, на такі території, де кілька разів можна було загинути. Тим не менше, ми всі з гумором, підіймаючи моральний дух і людей, яких вивозимо, й свій, евакуйовували людей,

– згадав керівник ГО "Троянда на руці" Олександр Гуманюк.

Бригадирка ГО "Харківський добробат" Ольга Скорова розказазала, що Слава був дуже позитивною людиною, балагуром. Коли не було евакуації, то він виходив на відбудову міста. Це була людина, яка не вміла сидіти вдома.

"Він постійно був позитивним. Постійно. У нього завжди була посмішка на обличчі. Навіть коли було дуже холодно, коли було дуже лячно, він своїм позитивом й енергією запалював людей. Він врятував дуже багато людей із дуже важких місць. Із тих місць, куди, насправді, ніхто не заїжджав. Він був великою надією для тих людей, які чекали", – сказав керівник БО Координаційний гуманітарний центр Євген Коляда.

Він додав, що це велика біда – загибель таких волонтерів. Вони гинуть через те, що люди виїжджають невчасно. Для них такі люди, як-от Слава, були ешелоном останньої надії.

