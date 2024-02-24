Жена Степана Хмары назвала дату и место прощания с борцом за независимость Украины

На днях из жизни ушел борец за украинскую независимость и диссидент Степан Хмара. Стала известна дата и место прощания.

Жена Степана Хмары Роксолана Хмара сообщила, что прощание с ее мужем, Героем Украины, политзаключенным, депутатом трех созывов ВРУ, Степаном Хмарой, состоится 25 февраля на Майдане Независимости, в Консерватории. Его похоронят на Байковом кладбище.

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Безопасность будет обеспечена

Она также отметила, что прощание состоится по адресу улица Архитектора Городоцкого 1/3, 11, начало церемонии в 10.00. Она продлится до 12.30.

После этого будет потом отпевание на Аскольдовой могиле и захоронение на Байковом кладбище.

Безопасность будет обеспечена. Кроме того, Майдан – это место наиболее обеспечено ПВО,

– подчеркнула она.

Роксолана Хмара написала, что в этот день проведут человека, который больше всего в своей жизни любил Украину и всю жизнь посвятила борьбе за ее свободу.

Кто такой Степан Хмара