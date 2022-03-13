"Прощу тогда, когда их отпою": оккупанты в Волновахе уничтожили храм Николая Чудотворца

Российская орда, и это уже не новость, не имеет ничего святого. От ее действий город Волноваха в Донецкой области практически полностью разрушен.

Значительные повреждения получила и церковь Святого Николая Чудотворца в Волновахе. Об этом сообщили в Православной церкви Украины, об этом написал и игумен храма Макарий Дядюсь.

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Храм святителя Николая Чудотворца в Волновахе – разрушен врагом

Настоятель храма игумен Макарий Дядюсь из Луцка (к слову, деньги на строительство церкви Святого Николая в Волновахе собирали именно волыняне) рассказал в фейсбуке о страшных событиях. Невероятно жестокие и циничные действия российского оккупанта довели до бешенства даже служителя церкви.

Боль в груди разрывает сердце, наполняется злобой, жаждой уничтожать врага голыми руками. Прошу у Бога здравого ума и твердой руки. Эти москали ранили мое сердце. Прощу тогда, когда их буду отпевать за упокой,

– написал священник.

Храм Святого Николая Чудотворца в Волновахе построили на честь военных 51 ОМБр (отдельной механизированной бригады), трагически погибших в этом городе в 2014 году. В 2017 году заложили фундамент. Но пришла орда из Московии в 2022 – и храма не стало.



Российские оккупанты разрушили храм в Волновахе / Фото из фейсбука Дядюся



За это даже священник готов уничтожать врага голыми руками / Фото из фейсбука Дядюся

В пресс-службе ПЦУ также прокомментировали произошедшее в Волновахе:

Разрушать святыни, убивать мирных жителей, стрелять по школам, детсадам и роддомам – это тот край, за чертой которого не осталось ничего человеческого. Но мы убеждены, что враг будет повержен!

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