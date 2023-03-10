Удар по Константиновке и масштабные потери врага в Бердянске: главное из Генштаба

10 марта 2023, 19:40
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Российские захватчики в течение 10 марта нанесли 23 авиационных и 4 ракетных удара по Константиновке и Славянску Донецкой области. К сожалению, есть раненые мирные граждане.

Как отчитались в Генштабе, в результате действий врага повреждения получила и гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.

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Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Какая ситуация на фронтах

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка не поменялась. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населённых пунктов Елино Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда и Атинское Сумской области и Амбарное, Каменка, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области.
  • На Лиманском направлении враг продолжает пытаться прорвать оборону, указанные артиллерийские обстрелы произошли возле Гряниковки, Кисловки, Крахмального, Берестового, Червонопоповки, Белогоровки, Дибровы, Спорного, Раздолевки и Ягодного.
  • На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать наши позиции, хотя защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Ивановское и Бахмут. Также отмечаются вражеские обстрелы в Васюковке, Железнянском, Бахмуте, Богдановке, Григоровке, Белой Горе, Дружбе и Железном.
  • На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Вражеским обстрелам, в том числе подверглись районы населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар. Российские оккупанты совершили сброс аэрозольных гранат нелетального действия типа К-51 в районе Северного, Водяного и Невельского.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник вел оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы Малиновки, Гуляйполя, Белогорья, Малой Токмачки, Гуляйпольского, Каменского и Запорожского Запорожской области, а также Гавриловки, Дудчан, Херсона, Берислава, Веселого, Антоновки, Берегового и Велетенского Херсонской области.

Враг терпит колоссальные потери

Противник продолжает нести потери. В городе Бердянск Запорожской области, в результате огневого поражения подразделений врага, местные медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. В частности, из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян. В хирургическом и ЛОР отделениях разместили 80 тяжелораненых захватчиков.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 1 удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава врага.

Добавим, что численность "второй армии мира" резко сокращается благодаря усилиям ВСУ. Украинские военные ликвидировали более 156 990 оккупантов. Только за минувшие сутки погибли 870 захватчиков.

Автор: Альона Захарова