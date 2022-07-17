Взрывы в Николаеве и отражение штурма на Славянском направлении: как прошла ночь в регионах
Ночью под массированный обстрел попал Николаев, также враг интенсивно бил по Сумщине и Харьковщине. Тем временем украинские защитники дали отпор и нанесли урон врагу на Славянском направлении.
Об этом сообщили в Офисе Президента со ссылкой на местные военные администрации, передает 24 канал. Данные актуальны по состоянию на утро 17 июля.
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Накануне враг атаковал Черкасскую область ракетами
Накануне Черкасскую область россияне атаковали двумя ракетами. "Прилеты" были в одно из сел Чигиринской теробщины. Жертв нет, однако войска агрессора уничтожили сельскохозяйственную технику и скот.
россияне били по приграничью Сумщины
В течение суток враг усиленно обстреливал пограничные районы Сумщины – Глуховскую, Эсманьскую, Новослободскую, Белопольскую, Шалыгинскую, Хотинскую общины. В основном, россияне били из минометов.
В Днепропетровской области под огонь попала Апостоловская община в Криворожском районе. Без разрушений и пострадавших.
В Харькове из-за обстрела произошел пожар
Из-за ракетных обстрелов Харькова произошел пожар в производственном здании в Киевском районе. В больницу попал один человек. Также оккупанты били по Дергачам Харьковского района.
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Какая ситуация на Донбассе
В Луганской области враг дважды наносил удары из авиации и устроил массированные артиллерийские обстрелы и открывал огонь из минометов. Россияне пытались продвинуться у Верхнекаменки, однако отошли из-за сопротивления защитников.
В Донецкой области россияне стреляют из артиллерии и РСЗО, а также атакуют ракетами. Под обстрелами оказались Торецк, Авдеевка, Покровск, Бахмут, Новоалександровка, Журавка, Ильинка, Стародубовка.
Уже утром было три ракетных удара по Торецкой общине. Одна из ракет попала в жилой квартал Торецка. В Константиновке под обстрел попал медицинский колледж.Обратите внимание! За сутки в области 3 погибших и 12 раненых гражданских.
По Николаеву враг нанес массированный ракетный обстрел
По Николаеву враг нанес массированный ракетный удар. Предварительно известно о попадании по 2 предприятиям. Также россияне обстреливали Шевченковскую, Галицыновскую общины Николаевского района. В селе Шевченково три человека погибли и трое получили ранения.
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В Херсонской области были взрывы
В Херсоне оккупанты развернули в центре несколько блокпостов, на которых даже заставляли людей снимать обувь. российские войска так действуют, ведь боятся партизанского движения.
Где ночь прошла спокойно:
- на Волыни,
- на Закарпатье,
- в Ровенской области,
- в Ивано-Франковской,
- Львовской,
- Черновицкой,
- Винницкой,
- Запорожский,
- Хмельницкой,
- Тернопольской областях,
- в Кировоградской области,
- Черкасской области,
- Одесской области,
- Полтавщине,
- Черниговщине,
- Житомирской и Киевской областях.
Смотрите в видео – какая ситуация на фронте по состоянию на утро 17 июля: