Угрожали и заставляли родителей отвести детей в школы: как прошло 1 сентября в Херсонской области

В течение нескольких месяцев россияне работали над тем, чтобы открыть на временно оккупированных территориях школы, где украинские дети будут принудительно учиться по российским программам. Едва ли не самая активная работа велась на Херсонщине.

Впрочем, несмотря на все старания, выполнить эту задачу так, как планировалось, оккупантам не удалось. Даже "праздник" 1 сентября , который должен быть показательным, провести не получилось. Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонской ОВ Юрий Соболевский.

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Херсонцев запугивали, чтобы они отдавали детей в школы

По его словам, россиянам так и не удалось открыть запланированное количество школ. Те, в которых все же запустили "обучение", в большинстве некомплектны – там не хватает учителей и немного детей.

Как пояснил Соболевский, некоторые украинские дети все же пошли в российские школы, поскольку оккупанты оказывали большое давление на жителей Херсонщины. Родителям угрожали, что если они не отдадут детей в эти школы, их будут штрафовать, лишать родительских прав, а детей будут забирать в интернаты.

Примечательно, что официально эту информацию россияне не подтверждали, но пытались ее максимально распространить. Таким образом, многих людей просто запугали. Они боялись репрессивной реакции на то, что дети останутся дома, поэтому и какой-то процент явки у захватчиков есть.

Вместе с тем, многие дети, которые были вынуждены пойти в школу оккупантов, параллельно учатся онлайн по украинским образовательным программам.

Потому что на самом деле никто не хочет этого "русского мира" и русского образования,

– подытожил Соболевский.

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Как россияне организовали "обучение" в других оккупированных городах

Похожая ситуация в школах в Мариуполе и Мелитополе. Так советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне не смогли обеспечить даже базовые условия для обучения детей. В городе работает 7 школ, по меньшей мере, одна из них разрушена настолько, что школьники вынуждены сидеть на улице .

Между тем в Мелитополе школы превратили в режимные объекты. Как рассказал мэр города Иван Федоров, туда почти не пропускают родителей, дети не чувствуют себя в безопасности. Больше их используют как "живой щит" . Есть вероятность провокаций.