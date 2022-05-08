Проснитесь и перестаньте покупать российский газ, – защитники Мариуполя обратились к миру
Защитники Мариуполя обратились к миру, чтобы тот наконец-то проснулся и перестал покупать у России газ и нефтепродукты, ведь таким образом они финансируют кровавую войну агрессора против Украины.
Мир должен забыть о российском газе
Об этом во время пресс-конференции "Азову" заявил офицер разведки Илья Самойленко, сообщает 24 канал.
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Друзья, очнитесь и забудьте о российском газе. Сейчас мы должны остановить россиян сейчас в Украине,
– отметил Самойленко.
Он подчеркнул, что Украина была готова к нападению России, однако не готов оказался мир. Теперь мировые лидеры должны увеличить военную поддержку Украины, чтобы остановить россиян в Украине.
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Говорить с ними – не работает, только драться. Я благодарен за экономическую и военную поддержку Украины. Но этого недостаточно, нам нужно больше военной поддержки. Потому что Украина сейчас – это щит Европы. Мы в очередной раз бьемся за западный мир,
– добавил Самойленко.
Актуально об эмбарго на российский газ
- В Евросоюзе был представлен шестой пакет санкции против России. Что касается эмбарго на нефть, то речь идет о постепенном отказе от российского черного золота постепенно – в течение 6 – 8 месяцев.
- Исключения могут сделать для Словакии и Венгрии, потому что эти страны очень зависят от российской нефти.
- Вместе с тем, мир также отказывается от российского газа и угля. В СМИ сообщили о планах Евросоюза о развитии сотрудничества со странами Африки с целью налаживания поставок сжиженного газа.
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