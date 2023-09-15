Проснулись и окрестные села: утром в Мелитополе слышали мощный взрыв

Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье сегодня утром, 15 сентября, прогремел мощный взрыв. Громкие звуки слышали окрестные деревни.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров у себя в телеграмм-канале. А в эфире телемарафона он уточнил, что взрыв произошел примерно в 4:30 утром, информирует 24 Канал.

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"Беспокойный рассвет в Мелитополе. Жители сообщают о звуках одиночного взрыва", – написал Федоров.

Что известно о последствиях взрыва

В эфире телемарафона Иван Федоров отметил, что взрыв был хоть и одиночный, но мощный.

Приблизительно в 4:30 утра весь город проснулся от одиночного взрыва. Проснулись и приближенные села. По предварительной информации, взрывы раздавались в районе Мелитопольского аэропорта,

– отметил Иван Федоров.

Но Федоров подчеркнул, что это только предварительные данные, их уточняют.

Также мэр города признал, что после подобных взрывов оккупанты начинают еще более агрессивно относиться к местному населению, проводят "зачистки".

Кстати, на временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики заселяют своих людей в квартиры и дома, которые забирают у местных.